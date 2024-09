A TMW, Moreno Torricelli torna a parlare di Thiago Motta e della Juventus.- "Mi hanno impressionato i due ragazzini arrivati dalla Next Gen, Savona e Mbangula. Io faccio il tifo per i giovani perché portano entusiasmo. Su questo c'è molto da lavorare per il bene dei ragazzi e per il bene del futuro. Soprattutto Savona, che è italiano e ne abbiamo bisogno per il movimento e per la Nazionale. Lui mi ha stupito, per la personalità al debutto, come dimostra il gol. Anche contro il Napoli, marcare Kvaratskhelia non è cosa semplice".- "Riuscirà a sbloccarsi, è un giocatore che punta a vincere la classifica cannonieri e sarà sicuramente fra i primi 3-4 a fine campionato. E' un lavoratore maniacale, deve solo gestire la sua voglia di far gol. Ogni cosa che sbaglia se la prende, deve essere più leggero perché i numeri e le giocate le ha, è un atleta pazzesco e deve capire che non può fare sempre tutto. Per la squadra è molto migliorato comunque, prima giocava molto per sé stesso mentre ora lo fa per i compagni".