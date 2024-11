Le parole diai media francesi:"Va tutto bene, sto ritrovando le gambe poco a poco. Sono felice di aver giocato 90 minuti. Parliamo molto con l'allenatore del posizionamento centrale con Pierre (Hojbjerg) e del terzo centrocampista, cerchiamo di adattarci. L'allenatore cerca di trovare la posizione migliore per tutti. In questa posizione mi sento meglio"."L'allenatore si adatta alle nostre sensazioni, ascolta quello che gli diciamo. Non siamo bloccati, abbiamo molta libertà e questo va bene. A livello collettivo ci sono tanti giocatori che vengono dall’estero e quindi devono adattarsi. Anch'io sono appena tornato dall'estero e l'allenatore arriva da un altro campionato. Ciò significa che abbiamo molto su cui lavorare, anche se siamo secondi. C'è tanto da migliorare ma questa è un’ottima cosa".