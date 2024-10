Dopo(e Dani Carvajal in Spagna), un altro giocatore di Serie A è costretto a fermarsi per un grave infortunio. Si tratta diche, come reso noto dal Torino, ha riportato nel match contro l'Inter "una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale". All'attaccante colombiano, che ne avrà per parecchi mesi come il difensore bianconero, sono arrivati anche gli auguri della, tramite X: "In bocca al lupo Duvan, ti aspettiamo in campo!", il messaggio condiviso con grande fair play.