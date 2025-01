Ilriceve buone notizie in vista del derby contro la: Saul Coco e Samuele Ricci potrebbero essere disponibili. Coco non ha riportato lesioni e sarà valutato giorno per giorno, mentre Ricci, uscito contro il Parma per un fastidio muscolare, resta in dubbio. Il centrocampista, recentemente rinnovato fino al 2028, è considerato uno dei talenti italiani più promettenti, con il Milan interessato. Tuttavia, il Torino ha escluso una cessione a gennaio, rimandando eventuali trattative all’estate. Nel frattempo, il club lavora su rinforzi immediati, cercando un nuovo attaccante e, se possibile, un altro centrocampista per rafforzare la rosa.