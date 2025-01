Thiago Motta a Dazn dopo Torino-Juventus: le parole

Le parole di Thiago Motta a Dazn dopo il pareggio tra: "Partita molto bene all'inizio, per questo siamo andati in vantaggio, poi ci siamo abbassati come squadra dopo il vantaggio, buttando la palla in mano riescono a creare situaizoni pericolse, non tantissime. Sul goal potevamo essere più aggressivi, un bel tiro di sinistro, dopo l'1-1 nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo dominato, avuto occasioni, non le abbiamo concluse e per questo abbiamo pareggiato"."Dopo il primo goal piano piano ci siamo abbassati, quando facciamo così gli avversari iniziano a venire, buttare la palla in area, abbiamo preso un goal su una situaizone dove possiamo fare meglio nell'aggressività, andare ad accorciare. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio del Torino, creando"."No, nello spogliatoio abbiamo parlato di andare in avanti, organizzarsi si ma andare in avanti per non lasciare la squadra avversaria prendere campo, abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo in questo senso, non siamo stati bravi a concludere"."Sicuramente qualche pareggio di troppo, visto anche delle partite in cui siamo andati in vantaggio, però penso che abbiamo fatto anche 27 partite e perse due, con squadra giovane, qualche infortunio che non è mai stato un alibi. Adesso recupereremo i ragazzi che hanno fatto un grande sforzo fisico e mentale"."Douglas ha fatto un'ottima prestazione, sono molto contento, abbiamo bisogno di più giocatori in forma possibile per poter gestire la squadra"."Andrea dopo l'infortunio con il Bologna ha avuto qualche difficoltà a rientrare con la squadra, in questo momento devo anche ringraziare perchè è sotto infiammatori per poter giocare, allenarsi, oggi è entrato molto bene, speriamo che riprenda la forma fisica il più presto possibile, sarà sicuramente un altro giocatore che potrà aiutare la squadra ad alzare il livello".