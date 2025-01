"Il derby è una partita speciale e complicata", ha dichiarato Motta in conferenza stampa, rivelando la sua consueta meticolosità. Sempre preciso e organizzato, si presenta davanti ai microfoni con il suo quaderno degli appunti, pronto a segnare i temi chiave e a non lasciare nulla al caso. Per lui, il derby ha un fascino unico, intriso di quel sapore antico che rende queste sfide diverse da tutte le altre. Tuttavia, sa bene che non sarà facile: le stracittadine sono sempre battaglie complesse, rese ancora più insidiose dal momento delicato che sta attraversando la squadra.Le difficoltà della Juventus sono evidenti. La "nuova Signora" targata Thiago Motta fatica a trovare una continuità di rendimento, complice un periodo segnato da diverse assenze importanti. Nonostante ciò, il tecnico italo-brasiliano continua a lavorare con metodo, cercando di infondere alla squadra quella mentalità vincente che è il primo passo per superare le difficoltà. Ne scrive Gazzetta.La sfida, oltre che tecnica, è anche psicologica: vincere il derby non significherebbe solo guadagnare tre punti, ma rappresenterebbe un’iniezione di fiducia fondamentale per affrontare il terribile calendario di gennaio. Per Motta, il derby non è solo una partita, ma un’occasione per consolidare il rapporto con la squadra e i tifosi, e soprattutto per dimostrare che la Juventus è pronta a reagire alle difficoltà con carattere e determinazione.