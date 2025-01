Torino-Juventus, la MOVIOLA LIVE

La Juventus scende in campo, per la ventesima giornata del campionato di Serie A, allo Stadio Olimpico Grande Torino, teatro dove andrà in scena il Derby della Mole contro il Torino. I bianconeri, reduci da cinque pareggi nelle ultime sei partite in Serie A, vogliono tornare alla vittoria per ridurre il gap dal quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio, che vale la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League. A dirigere il match tra la squadra di Thiago Motta e quella di Paolo Vanoli sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna.Scaramucce tra McKennie e la panchina del Torino per la rimessa della Juve fatta ritardare dalla panchina del Torino. McKennie infatti voleva immediatamente il pallone per poter giocare ma la panchina granata ha aspettato a consegnare il pallone al centrocampista statunitense. Da lì sono nate le scaramucce tra McKennie e la panchina granata con poi l'arrivo degli altri giocatori ad accendere gli animi.Ripartenza di Mbangula che illumina il corridoio per il blitz di Nico Gonzalez che insacca, ma l'argentino viene fermato in posizione di fuorigioco.: duro intervento da dietro ai danni di Nico Gonzalez e giallo per il centrocampista del Torino