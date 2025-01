Lanon guarisce dalla pareggite e nel Derby della Mole inanella il dodicesimo pareggio (su diciannove partite) del suo campionato. Non sono mancati gli episodi da moviola nel corso di una sfida dai pochi contenuti spettacolari ma nel corso della quale non è mancata la tensione per alcuni episodi che hanno fatto discutere. Si parte dai tocchi di mani in area di Sosa e Yildiz, fino al contatto Savona-Karamoh che ha scatenato le proteste granata. Di seguito andiamo ad analizzare i vari episodi maturati nel corso della stracittadina torinese.