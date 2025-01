Si avvicina il derbye, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Urbanoha voluto far sentire la sua presenza. Oggi è previsto un allenamento a porte aperte al Filadelfia, ma l’attenzione del quotidiano si concentra sul gesto del patron granata. Cairo ha colto l’occasione per incontrare il tecnico Paolo Vanoli e la squadra, rivolgendosi al gruppo con un discorso motivazionale. Il presidente ha voluto caricare i giocatori in vista del derby, un match cruciale per il Torino, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alla squadra in un momento così importante.