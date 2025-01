Torino-Juventus, la cronaca

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali

Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

McKennie

Thuram

Koopmeiners

Yildiz

Douglas Luiz

Mbangula

Nico Gonzalez

Lariparte in campionato dopo la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che ha lasciato delusione tra i bianconeri vista la sconfitta in semifinale contro il Milan. E l'appuntamento non è di quelli come tutti: è tempo di derby con ilallo "Stadio Olimpico Grande Torino" (calcio d'inizio alle ore 18).Per entrambe le squadre sarà l'occasione di riscattarsi dopo un periodo difficile: la Juve può sfruttare il passo falso della Lazio per accorciare sul quarto posto mentre i granata hanno conquistato solo due punti nelle ultime tre partite di campionato. Thiago Motta è senza Vlahovic e Conceicao; in attacco giocherà Nico Gonzalez. Fuori anche Locatelli per squalifica. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Juventus.Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ricci, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.