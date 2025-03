Juventus-Atalanta è il passo più lungo, ma arriva nel momento più giusto

AFP via Getty Images

Quante volte abbiamo sentito accostare la parola "ripartenza" alla Juventus in questa stagione?Era evitabile? In diverse occasioni, sì, ma una delle tante lezioni che ci ha lasciato (e sta lasciando) questa squadra è che, perché si rischia di rimanere pericolosamente scottati o, peggio, intrappolati in un vicolo di dubbi e frustrazione.Nel bene e nel male, la costante paradossale di questa stagione, almeno per la prima grande parte. Ciò che la Juve sta costruendo, però, sta dando i suoi frutti:, e se da un lato non cancellano due brucianti eliminazioni, dall'altro possono essere una porta che, inaspettatamente, spalanca orizzonti ben diversi da quelli recenti.

L'Atalanta è un passo complicato ma necessario

E l'appuntamento è uno dei più tosti e allo stesso tempo importanti : tanti allenatori l'hanno definito come quello con il, ed è una definizione che si è spesso sposata bene. Anche i bergamaschi affrontano una gara decisiva per il cammino, a ruoli invertiti rispetto all'andamento della stagione.Certo, non abbiamo scordato. E nemmeno gli altri bivi di questa stagione, e ce ne sono stati tanti. Quante volte la Juve si è ritrovata a gettare nuove basi, cancellando quelle appena posizionate?: ognuno di questi match ha fotografato dei limiti di questa squadra.Ma se per ogni medaglia c'è un rovescio, allora c'è anche una faccia più brillante, verso la quale si può porre più fiducia. Ed ecco: nessuna partita semplice, come ci ha insegnato questo campionato. E contro i nerazzurri, vero e proprio test della forza bianconera, la risposta c'è stata. E c'è stata anche contro il, ultimo grande ostacolo non meno di qualche giorno fa: la tensione era molto alta, e la squadra ha saputo compattarsi e rispondere ancora una volta.Il segnale, dunque, è più forte di prima: la Juventus c'è e ci sarà, e non si tratta di una semplice corsa al quarto posto. Lo sguardo può e deve andare oltre. Per poter scrivere ancora nuove pagine, quelle della consapevolezza.