Il Genoa, le sfide in panchina e più di un sogno in gioco: Motta ritrova Gasperini

. È il test perfetto al momento giusto per entrambe le squadre, e dunque per ognuno dei loro mattoncini. La Juve ne ha posati tanti durante questa stagione, e altrettanti sono stati disfatti per essere sostituiti. Ciò che è rimasto, invece, è la voglia di crescere e confrontarsi con una sfida complicata:, che affronta l'ennesimo bivio di quest'annata.I bianconeri giocano una gara fondamentale per la stagione,: alle spalle ci sono due eliminazioni molto pesanti, che hanno fatto rumore e rimbombano ancora. A quel rumore, però, la Juventus sta cercando di sostituire una melodia decisamente più dolce, con quel pizzico di follia:

L'allievo e il maestro: il passato al Genoa

Gli scontri in panchina e un presente che sa di futuro

E tutto passa dall'Atalanta, squadra che da una parte è sempre rimasta tra le prime tre in questo campionato, e dall'altra sta faticando a ritrovare la continuità di inizio stagione. Questa gara, però, è totale nel vero senso della parola: si intrecciano i fili del campionato, del mercato , e anche del passato, soprattutto dei due allenatori., e il loro percorso si incrocia in un punto decisamente importante.Nonostante Thiago Motta e Gasperini abbiano condiviso appena una stagione ai tempi del, il rapporto tra i due ha gettato delle basi fondamentali per il futuro. L'attuale allenatore bianconero, infatti, arrivò in Italia dopo una serie di problemi fisici ai tempi dell'Atletico Madrid, e ritrovò la forma proprio con Gasp: l'anno dopo passòe vinse il triplete.Sotto la guida del tecnico bergamasco Thiago Motta riuscì ad avere soprattutto continuità, giocando. Le strade dei due, però, avevano appena cominciato un percorso destinato a incrociarsi ancora.Dopo la fine della carriera da calciatore, Motta riprende in Francia dalle giovanili del PSG. Al suo ritorno in Italia, però, si scontra inevitabilmente con il suo passato, con un vero e proprio maestro per la sua idea di calcio. Lo stesso allenatore bianconero ha dichiarato più volte di vedere qualcosa di Gasperini nel suo modo di intendere il gioco. L'esordio, così come la gara di ritorno, viene vinto dall'Atalanta:La prima vittoria "dell'allievo" arriverà l'8 aprile 2023, quando il Bologna sconfigge 2-1 l'Atalanta grazie ai goal di Sansone e Orsolini. Nella scorsa stagione entrambi gli scontri sono andati a Thiago Motta, che dunque ha portato a 3 le vittorie contro Gasperini in panchina,Insomma, se la lotta al terzo posto ricopre già un ruolo fondamentale per la stagione di entrambe le squadre, si aggiunge anche questa sfida al passato, ma anche al futuro: Thiago Motta sta costruendo la sua carriera misurandosi con difficoltà e miglioramenti, e affronterà una pagina importantissima della sua carriera





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui