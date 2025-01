Le parole di Paoloin conferenza stampa, riportate da Tmw:DERBY D'ANDATA - "Quanto è importante per la nostra gente: era il mio primo derby da allenatore del Toro, lo sento ancora di più. Ma non facemmo una prestazione da Toro, non basta per vincere il derby".COSA HA IMPARATO - "Con partite così, si gestiscono i momenti e capire come si arriva ai vari derby. Con il Parma l'abbiamo interpretata bene, ci sono mancati solo i tre punti. Queste gare si giocano con la mentalità di vincere, lo voglio trasferire ai ragazzi"SENZA VLAHOVIC E CONCEICAO - "Non mi interessa guardare loro. Il derby ha la sua valenza, è importante: troviamo una Juve forte, anche senza loro due hanno valori in panchina importanti. Dobbiamo prendere da lezione il derby d'andata, abbiamo la fortuna di giocare con il nostro pubblico e deve essere un'altra partita. Si vince non solo sul piano organizzativo, ma anche con cuore e passione"COSA FAREBBE PER VINCERE: "Tutto. So quanto manca, il mio sogno è vedere dopo tante sofferenze...Ho capito cosa vuol dire soffrire a Torino, sarebbe una gioia immensa. Darei tutto. E cos'è tutto? E' la passione di questo lavoro, la voglia di vincere ogni partita. Ma è una parola grande, me la tengo per me..."