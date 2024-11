Juventus-Torino: Adams gioca?

Un derby per provare a riscattarsi dopo le ultime settimane complicate per ilche arriva con l'umore non dei migliori alla sfida contro la. In casa granata c'è un grande dubbio di formazione che può cambiare l'assetto offensivo, ovvero la presenza di Adams dal primo minuto.L'attaccante non ha subito danni muscolari ed è quindi recuperabile per il match ma non è detto che Vanoli lo impieghi da titolare con la Juve. Senza di lui, il tecnico potrebbe affidarsi alla carta Vlasic dietro Sanabria per un assetto un po' meno offensivo.