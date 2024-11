La contestazione dei tifosi del Torino

L'ambiente granata è tutt'altro che sereno a poche ore dal derby tra. Nemmeno alla vigilia di una gara tanto sentita, infatti, i tifosi del Toro hanno deposto le "armi" della contestazione contro il presidente, bersaglio di uno striscione emblematico nell'allenamento di ieri pomeriggio al Filadelfia, aperto per l'appunto anche al pubblico: "Noi vogliamo Cairo fuori dai coglioni e sabato 11 espulsioni", si leggeva sul lenzuolo, appeso verso le 16.45 e rimosso nell'arco di una ventina di minuti, strappato dagli steward - non senza qualche critica anche da parte di chi ha assistito alla scena dalla tribuna principale - dopo che gli ultras hanno iniziato a lasciare il loro settore.Lo racconta Tuttosport, spiegando come la manifestazione di malcontento - comunque non rivolta alla squadra, che anzi è stata incoraggiata con cori e applausi di sostegno - sia poi proseguita all'esterno dell'impianto. Nel mirino anche il dt, a cui non sono state perdonate le dichiarazioni pronunciate in tv prima di Inter-Torino in riferimento a Ché Adams (in dubbio per il match di oggi, ndr): "L'ho preso dicendogli che uno step in Italia può fargli bene per poi eventualmente ritornare nei grandi palcoscenici europei o in Italia, ma nei club importanti". Il clima, insomma, è infuocato intorno alla società. Ai giocatori, invece, i tifosi hanno "solo" chiesto di giocare la stracittadina con la massima determinazione, con quello spirito che per storia e tradizione dovrebbe contraddistinguere il Toro.