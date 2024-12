La classifica di Serie A

Atalanta – 34 punti

Napoli – 32 punti

Inter – 31 punti

Fiorentina – 31 punti

Lazio – 31 punti

Juventus – 27 punti

Milan – 22 punti

Bologna – 22 punti

Empoli – 19 punti

Udinese – 17 punti

Roma – 16 punti

Torino – 16 punti

Parma – 15 punti

Genoa – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Lecce – 13 punti

Como – 12 punti

Verona – 12 punti

Monza – 10 punti

Venezia – 9 punti

La Lazio conquista tre punti fondamentali in chiave scudetto battendo il Napoli 1-0 al Maradona grazie a una splendida rete di Isaksen. Con questa vittoria, i biancocelesti di Baroni continuano a impressionare, consolidando una posizione di vertice in classifica e rafforzando il successo ottenuto contro Conte in Coppa Italia. Con i tre punti, la Lazio aumenta il vantaggio a 4 punti sulla Juventus e si inserisce in un gruppetto di cinque squadre racchiuse in soli tre punti, alimentando le speranze per una stagione da protagonisti​