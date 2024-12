Nei giorni scorsi sono rimbalzate un po' ovunque le voci di un possibile trasferimento diallagià a gennaio, per quanto le priorità bianconere sul mercato non portino direttamente a un colpo per il centrocampo. Intanto, come scrive Il Messaggero, ieri l'azzurro è stato uno dei migliori in campo in occasione della vittoria per 3 a 0 del suocontro l'Aston Villa, sempre pulito in fase d'impostazione con una prova di quantità fin quando c'è stata partita. Cristiano Giuntoli lo sta sicuramente osservando, anche se appunto la sensazione è che al momento abbia ben altro a cui pensare.