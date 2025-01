Juventus-Tomori: le ultime notizie



La posizione del Milan su Tomori

In Arabia Saudita, precisamente a Riyadh, lche può portare i bianconeri in finale di Supercoppa Italiana. E poi quella legata al mercato, con i rossoneri sempre dall'altra parte della sponda; ovvero la situazione diSaranno giorni che possono svoltare la situazione, in un senso o nell'altro.La trasferta saudita sarà infattiche da tempo è diventato uno degli obiettivi principali per la difesa bianconera. A Riyadh sono presenti i vertici dei due club, tra cui appunto Cristiano, che sfrutterà questi giorni per approfondire la questione del difensore inglese. Prima la Juve attenderà di capire con più chiarezza la posizione del Milan, poi farà eventualmente le mosse necessarie per avvicinarsi all'obiettivo.Ciò che fino a qualche giorno fa ero certo, ovvero che l'ex Chelsea non aveva spazio in squadra ed era volenteroso di una nuova avventura, adesso non è più così chiaro. I tempi dell'operazione si allungano quindi perché il tecnico vorrà monitorare il giocatore e lo stesso Tomori dovrà capire se il cambio di guida tecnica porterà benefici. La palla non è nelle mani della Juve, che però non ha mollato il giocatore, anzi.