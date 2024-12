Fikayoè un obiettivo di mercato della Juventus che cerca rinforzi per il reparto arretrato complici gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il difensore al Milan non trova spazio e per questo avrebbe chiesto la cessione nel corso della sessione invernale di calciomercato. La Juventus dopo il colpo Pierre Kalulu potrebbe virare di nuovo su un difensore del Milan ed il nome potrebbe essere proprio quello di Tomori. Tuttavia è difficile che i rossoneri possano fare un altro favore alla Juventus dopo quanto accaduto con Kalulu.