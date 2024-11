Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse dellaper, che potrebbe essere vicino a salutare ildopo essere finito ai margini con Paulo Fonseca. Stando a Calciomercato.com, però, ad oggi non ci sono conferme in merito a questa pista: qualora dovesse cambiare aria, l'ex Chelsea potrebbe fare ritorno in Premier League dove ha diversi estimatori. Per il Diavolo il difensore inglese è cedibile, ma solo con un’offerta importante, superiore ai 20 milioni di euro. Al momento non sembra ipotizzabile, dunque, che il classe 1997 segua l'esempio di Pierre Kalulu trasferendosi a Torino.