Tomori-Juventus, cifre e formula: i dettagli

La Juventus in estate ha acquistato dal Milan Kalulu con la formula del prestito con diritto di riscatto per un totale di 17 milioni di euro più bonus. Adesso il club bianconero è interessato a Tomori, anche se non è l'unico obiettivo per la difesa. L'operazione però non sarebbe sulla stessa linea di quella per Kalulu. I dettagli.La Juventus, scrive Gazzetta.it, per Tomori proverà a confezionare la proposta migliore per tentare la chiusura già al ritorno dall’Arabia Saudita. L’operazione, si legge,non legato a un diritto come per Kalulu