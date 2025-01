Tomori-Juventus, affare saltato? 'Il club bianconero ha dubbi'

Tomori-Juventus: affare saltato?

Continua la ricerca dei difensori per lae non mancano le novità. Una riguardauno degli obiettivi primari del club bianconero da settimane. La situazione però nelle ultime ore sembra cambiare.Come riferisce Gazzetta.it infatti, "sul difensore del Milan non c’è la massima convinzione da parte della Juve: l’investimento sarebbe impegnativo e la condizione mostrata nell’ultimo match dello Stadium invita a qualche riflessione in più. La pista Tomori non è del tutto chiusa, ma Giuntoli sta valutando pure altro". Situazione in evoluzione quindi. Il Milan per Tomori chiede circa 30 milioni di euro.