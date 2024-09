Niente partita contro il Catania per. L'attaccante classe 2004 dellanon è stato convocato per la gara di oggi della a causa di un problema fisico. Nel dettaglio, come reso noto dallo stesso club bianconero, a seguito di un risentimento muscolare riportato in allenamento, "Mancini è stato sottoposto presso il J|medical a risonanza magnetica, con evidenza di lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Da definire con esattezza i tempi di recupero.