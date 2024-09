JUVENTUS NEXT GEN-CATANIA, I CONVOCATI

1 Vinarcik

3 Afena Gyan

4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

7 Mulazzi

11 Cudrig

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

20 Da Graca

21 Palumbo

23 Scaglia F

24 Citi

25 Scaglia S.

28 Owusu

30 Daffara

32 Stivanello

33 Perotti

34 Turco

42 Peeters

73 Faticanti

74 Papadopoulos

79 Semedo

Attraverso una nota ufficiale, la Juventus Next Gen ha comunicato l'elenco completo dei calciatori convocati per la sfida di questa sera che vedrà la squadra di Paolo Montero affrontare il Catania."Dopo la preziosa vittoria in rimonta a Caserta, la Juventus Next Gen torna a giocare tra le mura amiche. Ad attendere i bianconeri c'è l'affascinante sfida contro il Catania, reduce dalla prestigiosa vittoria di misura ottenuta in Sicilia contro il Benevento. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:30 di oggi, sabato 7 settembre 2024, presso il "Pozzo-La Marmora" di Biella. Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Paolo Montero per il match contro gli isolani.