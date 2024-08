La prossima squadra di, dunque, non sarà la. Il blitz del, a pochi metri dal traguardo, è andato a segno, con il club londinese che è riuscito ad avere la meglio sulla Juventus nella corsa al difensore francese. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la società inglese ha già programmato le visite mediche del centrale transalpino, il quale volerà a Londra nella giornata di oggi per sottoporsi al tradizionale iter delle visite mediche, prima di mettere nero su bianco l'accordo che lo legherà agli Hammers per le prossime stagioni.