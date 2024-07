Todibo, quanto guadagnerebbe alla Juventus?

Todibo come sappiamo ormai da giorni è uno degli obiettivi principali della Juventus per la difesa. Il centrale del Nizza vuole lasciare il club francese e ha dato già il suo si alla Juve, con cui c'è un'intesa sul contratto che lo legherebbe ai bianconeri.La volontà del giocatore è chiara, vuole lasciare il Nizza e andare alla Juventus. Todibo era stato ad un passo dal Manchester United prima che la Uefa bloccasse il trasferimento per le regole che riguardano i club che hanno la stessa proprietà. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Todibo alla Juve guadagnerebbe circa 2 milioni di euro (bonus esclusi).