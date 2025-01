Come si può sbloccare l'arrivo di Todibo? Gli scenari

Piomba un'altra volta il nome di. Il difensore francese, vicinissimo alla Juventus nel mercato della scorsa estate, era poi passato al West Ham in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Tim Steidten, dirigente del West Ham, si era recato personalmente in Francia per definire i dettagli dell'operazione. Ora, però, il nome di Todibo sembra essere tornato di moda nell'ambiente bianconero. L'affare però non è semplice: la Juventus sarebbe infatti disposta ad accogliere il giocatore solamente in prestito, formula che appare improbabile per il