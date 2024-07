In Francia ne sono sicuri: Jean-Clairha raggiunto un'intesa totale con laper un contratto di cinque anni. Lo sostiene RMC Sport, secondo cui ora manca l'accordo tra i bianconeri e il, che ha già rifiutato circa 35 milioni di euro dal West Ham. Todibo è una pista effettivamente calda per la Vecchia Signora, che però per sferrare l'assalto decisivo deve prima fare cassa con altre cessioni. Utili, in questo senso, potrebbero essere due giovani molto ambiti sul mercato come Matias Soulè e Dean Huijsen.