Todibo, ci risiamo? La Juventus era sfumata per pochissimo. E adesso si possono ritrovare

Perché Todibo ha accettato il West Ham

La Juventus a un passo

Jean-Clairè stato uno dei nomi più discussi sul mercato la scorsa estate, con latra i club più interessati a portarlo a Torino. Tuttavia, il difensore francese, ex Barcellona e fino alla scorsa estate sotto contratto con il, ha intrapreso una direzione inaspettata.Il Nizza aveva trovato un accordo con il West Ham per il trasferimento di Todibo, che ha accettato un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto per 40 milioni di euro. L'accordo prevedeva anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore., e aveva concluso gli ultimi passaggi in una notte turbolenta, con Todibo l'indomani pronto a volare in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto.La, che aveva sperato fino all'ultimo che il calciatore rifiutasse l'offerta del West Ham, aveva già trovato un accordo con il difensore per un contratto quinquennale fino al 2029, con uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti all'anno.: inizialmente, infatti, il Nizza aveva praticamente definito la cessione al Manchester United, ma la Fifa ha bloccato il trasferimento a causa delle normative sulle multi-proprietà, visto che Ineos, proprietario del Nizza, è anche azionista del Manchester United.