Alla Juventus manca un difensore e il giocatore ideale per colmare questa lacuna è Jean-Clair. Insieme a Thiago Motta, il direttore tecnico Cristianoha da tempo individuato il francese come il profilo perfetto per rinforzare il reparto arretrato bianconero.Il 24enne Todibo è talmente convinto di trasferirsi a Torino che ha già trovato un accordo di massima con la Juventus. Ha chiaramente espresso al Nizza la sua volontà di unirsi ai bianconeri e raggiungere l’ex compagno di squadra Khephren Thuram. Todibo ha rifiutato altre possibili destinazioni, soprattutto dopo che il suo trasferimento al Manchester United è sfumato qualche settimana fa.Il club della Costa Azzurra sembra aver accettato la realtà e dalla Francia emerge la volontà di chiudere la trattativa al più presto. Questo non solo per accontentare il giocatore, ma anche per risparmiare la mensilità di agosto dovuta a Todibo. Questa situazione favorevole può accelerare il trasferimento, permettendo alla Juventus di assicurarsi un rinforzo fondamentale per la difesa in vista della nuova stagione.