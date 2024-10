Dove gioca Tobias Del Piero

Se in nazionale maggiore c'è Daniel Maldini, figlio di Paolo, un altro figlio d'arte era presente a Coverciano. Con l’Under 18 dell’Empoli,ieri sparring partner della Nazionale. Nella Coverciano blindata è stato segnalato anche l'ex capitano della Juventus, scrive Tuttosport.Tobias compirà 17 anni tra pochi giorni e da agosto gioca nell'Empoli Under 18. Pochi giorni fa la figlia di Del Piero, Dorotea, ha invece firmato il contratto che la lega alla Juventus dove giocherà nell'under 17 della Juventus Women. Presente per questo momento importante anche l'ex numero 10 bianconero.