La Juventus è molto vicina a Nico Gonzalez, esterno d'attacco argentino attualmente in forza alla Fiorentina. Il club bianconero ha puntato sul giocatore viola per puntellare il reparto degli esterni offensivi, che al momento rimane il più bisognoso di innesti assieme al settore del centrocampo. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Secondo TMW la cifra si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Nell'ultima annata con il club gigliato l'argentino ha siglato 12 gol in campionato e confezionato due assist.