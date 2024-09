Stando a TMW, nel corso dell'estate lanon ha mai davvero seguito, indicato più volte come obiettivo di mercato per la difesa soprattutto dopo che è sfumata la possibilità di ingaggiare Riccardo Calafiori dal Bologna. Bologna che invece, come l', ha avanzato un'offerta all'senza però riuscire a trovare un accordo, anche perché i Gunners chiedevano almeno 20 milioni di euro e non hanno aperto all'ipotesi di un prestito. Smentito anche l'interesse del Milan, mentre Fiorentina e Napoli avrebbero potuto affondare solo per un'operazione a titolo temporaneo.