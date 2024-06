Stando a quanto riportato da TMW, potrebbe arrivare presto la fumata bianca per l'approdo alladi Michele. Si tratta dell'attuale "numero uno" del vivaio del, dove negli ultimi vent'anni ha sfornato talenti a getto continuo generando oltre 150 milioni di euro di plusvalenze per il club rossoblù. Ora il Grifone è a un passo dall'ingaggiare per lo stesso ruolo l'ex difensore del Milan Filippo Galli, che quindi libererebbe Sbravati dandogli la possibilità di trasferirsi alla Continassa per una nuova esperienza professionale.