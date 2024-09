Secondo quanto riferito da TMW, la Juventus e Perin avrebbero trovato l'accordo per il proseguo del matrimonio tra le parti. Il nuovo prolungamento di contratto dovrebbe essere di altri due anni per l'estremo difensore ex Genoa classe 1992. Diventa chiaro dunque il ruolo che avrà Perin nella nuova Juventus. Il portiere infatti sarà il vice di Michele Di Gregorio, pronto a farsi trovare a disposizione quando sarà chiamato in causa. Con la maglia bianconera Perin ha vinto una Supercoppa Italiana, la Serie A 18/19 e infine la Coppa Italia nella stagione 23/24 da titolare contro l'Atalanta, salvando anche il risultato.