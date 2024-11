Weah sempre più importante: i motivi

Timothy Weah è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione nella Juventus di Thiago Motta. Nella scorsa stagione qualche difficoltà incontrata dal figlio d'arte, complici anche gli infortuni di natura muscolare che lo hanno tenuto lontano dal campo da calcio per più tempo del previsto. In questa stagione con il nuovo allenatore Timothy sta diventando sempre più centrale nel progetto.In un'intervista a La Gazzetta dello Sport uno dei proprietari del Lille, Alessandroha svelato: "Thiago lo sta valorizzando bene, mi fa piacere perchè non veniva utilizzato nel modo giusto. Felice stia facendo bene, spero non faccia troppo bene contro di noi". ( QUI le dichiarazioni integrali). Timothy infatti è arrivato alla Juventus proprio dalla scorsa estate. Con i francesi dal 2019 al 2023, collezionando 89 presenze condite da sei reti. Ora con Thiago Motta sta trovando il suo ruolo in campo ed il suo spazio anche se questa sera potrebbe partire dalla panchina.





