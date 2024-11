Lille-Juventus, parla Alessandro Barnaba

Il proprietario del Lille insieme al fondo Marlyn Partners, l'italiano Alessandroha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"Cercheremo di fare la nostra partita, abbiamo dimostrato che si può vincere contro chiunque. La Juventus non è inferiore a Real e Atlético Madrid e non andremo in campo con arroganza. Proveremo a vincere"."Stimo tanto Thiago Motta. Bravo e coraggioso, a Bologna è andato oltre le aspettative. Preferisco affrontare una squadra di Motta che non di Ancelotti ma non sarà facile"."Thiago lo sta valorizzando bene, mi fa piacere perchè non veniva utilizzato nel modo giusto. Felice stia facendo bene, spero non faccia troppo bene contro di noi"."Stiamo lavorando per il suo rinnovo. Forte, sottostimato in Europa perchè atipico e schivo. Funziona benissimo con allenatori che giocano un calcio moderno: corto e dove tutti devono sia difendere che attaccare"."Fonseca, Genesio, Motta...spero di convincerlo a rimanere. Certi stipendi però per noi sono fuori portata. Abbiamo sempre lasciato andare chi riceveva offerte importanti".





