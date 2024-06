Stando a Tuttosport,avrebbe deciso di confermare Timothynella rosa dellaper la prossima stagione. Nelle idee del tecnico italo-brasiliano, lo statunitense giocherà come esterno d'attacco nel 4-2-3-1. Dunque, al termine della Copa America, il figlio d'arte si godrà le vacanze e poi tornerà a Torino per mettersi al lavoro e provare a conquistare una maglia da titolare. Su di lui, che alla prima annata in bianconero ha un po' deluso le aspettative, c'erano alcuni dubbi alla Continassa, ma Thiago Motta sembra intenzionato a dargli una possibilità.