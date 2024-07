La partita contro il Norimberga



Il calciomercato attorno a Weah

Thiagoha le idee chiare: Timothypuò essere il jolly della, capace di scardinare le difese avversarie con accelerazioni potenti e un gioco offensivo brillante. Weah può giocare sia in posizione bassa che alta, adattandosi alle necessità della squadra, che attende rinforzi dal calciomercato sotto la guida di Giuntoli e Pompilio.Il debutto di Weah nella prima amichevole contro il Norimberga è stato significativo. Entrato nella ripresa, lo statunitense ha mostrato subito la sua velocità e determinazione. Con il posto in squadra ancora tutto da conquistare, le parole di Motta sono state incoraggianti: "Non penso di farlo giocare da terzino, ma ha dimostrato disponibilità in diverse posizioni: terzino, esterno destro, sinistro e anche attaccante. È importante perché offre varietà nelle scelte. Oggi sono contento di Timothy".I numeri parlano chiaro: in 45 minuti ha completato tre dribbling su tre tentati, vinto 4 duelli su 5 e sbagliato solo 4 passaggi su 18. Sulla fascia destra, Weah ha giocato con intelligenza, mantenendo lucidità negli ultimi metri, dove in passato aveva mostrato qualche difficoltà.La Juventus crede molto in, arrivato a Torino per le sue caratteristiche uniche, quasi un approccio "" in stile bianconero. Nonostante gli interessamenti da altre squadre fin dallo scorso gennaio, la Juventus non ha mai aperto concretamente al mercato per lui. Weah ha scelto di restare e ha dimostrato il suo valore in partite chiave, come la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, che ha contribuito alla vittoria finale contro l'Atalanta.Sebbene quella fosse una Juventus diversa, forse meno adatta a lui, Weah è pronto a cogliere nuove opportunità. Potrebbe accettare un ruolo da subentrante o sorprendere tutti con prestazioni di alto livello. Giuntoli, nel cercare rinforzi, non sta cercando un giocatore molto diverso da Weah:, ad esempio, ha caratteristiche simili, basate su corsa e soluzioni rapide. Weah potrebbe non avere un posto fisso, ma uno spazietto nella squadra sembra essere garantito.



