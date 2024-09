, mandato in campo da Thiago Motta a inizio secondo tempo, non è riuscito a fare quello che lasi aspettava da un Dusan Vlahovic molto deludente nella prima frazione di gioco. Ecco come i giornali hanno giudicato i suoi 45 minuti contro il Napoli.- Dentro per Vlahovic, alla lettera, perché occupa la casella di centravanti. Weah però è un esterno e da prima punta la prende poco. Un tiro, devitalizzato da Buongiorno.- Gettato nella mischia da centravanti, come papà George: un guizzo nel finale e poco altro.- Il figlio di George, esterno adattato al ruolo inedito di centravanti, fa quel che può e non è tanto. La missione di “allungare” l’attacco della Juve non riesce, ma non si può pretendere la luna e neppure fargliene una colpa.