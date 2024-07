Ele ainda é debochado

Grande tensione in casadopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di. Sconfitti ai calci di rigore dall'Uruguay, i giocatori verdeoro hanno dovuto incassare anche la contestazione da parte dei propri tifosi. Tra i calciatori maggiormente presi di mira c'è stato il capitano, apostrofato in malo modo da un tifoso che gli ha urlato ripetutamente: "Sei orribile!"Il difensore di proprietà della Juventus si è avvicinato al sostenitore verdeoro porgendogli la mano e replicando con una frase molto diplomatica: "Voglio ringraziarti per il tuo appoggio".