Le parole di Tielemans su Douglas Luiz

In occasione della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Belgio in Nations League,ha parlato insieme all'allenatore dei diavoli rossi Tedesco. Il centrocampista dell'Aston Villa ha parlato - tra le altre cose - anche di, ex compagno proprio in Inghilterra. Sul brasiliano ha speso parole positive, spiegando che si tratta di un giocatore importante per i bianconeri.'Douglas è un calciatore molto tecnico, per noi è stato importantissimo. Ha deciso di andare via, tutto ciò che posso dire è che è un giocatore di grande qualità, lavora duramente e lavorando le sue qualità verranno alla luce'.