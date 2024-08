Djalò resta alla Juventus

Confermato.ha deciso di rimanere alla, dopo settimane di incertezza e trattative sfumate con la. Nonostante le visite mediche già effettuate per conto del club giallorosso, il giocatore si è stancato di attendere che l'affare con la Roma si concretizzasse. L'operazione, infatti, sembrava ormai vicina alla conclusione,Con la finestra di mercato ormai chiusa e senza ulteriori opzioni all'orizzonte,. La Juventus, consapevole della sua situazione,Thiago Motta potrebbe quindi contare su di lui per il prosieguo della stagione, offrendo al difensore l'opportunità di dimostrare il suo valore sul campo.Per Djalò, questa sarà una chance importante per rilanciarsi e guadagnarsi un posto stabile nella formazione della Juventus. Con la competizione interna e le ambizioni del club, il giocatore avrà la possibilità di mettere in mostra le sue qualità e contribuire alla causa bianconera.





