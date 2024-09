Tiago Djalò Porto, il comunicato

Adesso è ufficiale: Tiago Djalò è un nuovo calciatore del. Il difensore centrale lascia la Juventus e si trasferisce in prestito senza opzioni sul futuro acquisto."Il sesto rinforzo del FC Porto per la stagione 2024/25 è Tiago Djaló, difensore centrale di 24 anni, alto 1,90 metri, che arriva in prestito dalla Juventus. L'accordo, che non comporta costi aggiuntivi per il club portoghese, è valido fino alla fine della stagione e include anche la partecipazione al Mondiale per Club. Djaló indosserà la maglia numero 3 del Porto". Lo scrive il Porto sui suoi canali ufficiali.