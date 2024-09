Tiago Djalò al Mondiale per Club: lo giocherà con la Juve o con il Porto

Laha perfezionato la cessione in prestito dial. Il difensore portoghese, arrivato a gennaio dal Lille, non è mai rientrato nei piani tecnici di Thiago Motta e di conseguenza il club bianconero ha studiato tutte le opzioni possibili per fare in modo che il ragazzo potesse trovare una soluzione che gli potesse garantire di giocare con continuità. Sfumato sul più bello il suo passaggio alla Roma, è stato poi il Porto ad assicurarsi il giocatore con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Ed è proprio su questa data che si articola un interrogativo non da poco per quanto riguarda Djalò, ovvero quello relativo la Mondiale per Club.Il prossimo 15 giugno scatterà ufficialmente il nuovo Mondiale per Club FIFA e la questione relativa a Tiago Djalò merita un approfondimento: il calciatore è di proprietà della Juve, ma fino al 30 giugno vestirà la maglia del Porto. Con entrambe le squadre ai nastri di partenza del torneo con chi potrà disputare il torneo il classe 2001? Da contratto il calciatore dovrebbe lasciare il club lusitano il 30 giugno per fare ritorno a Torino, ma la sensazione è che per quanto riguarda i giocatori in prestito e in scadenza potrebbe essere approvata una deroga sui contratti, consentendogli di disputare il torneo mondiale con la squadra con cui hanno disputato le altre competizioni. Per questo motivo, viene da pensare che Tiago Djalò giocherà il Mondiale per Club con il Porto, prima di tornare alla Juve.