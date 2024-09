Thuram e Weah: quando è previsto il ritorno in gruppo

Titolari con l'Empoli?

Dopo il week end libero concesso darimasti alla Continassa in questa pausa per le nazionali; la squadra tornerà oggi ad allenarsi per preparare la sfida con l'Empoli in programma sabato alle 18. E il tecnico conta di poter avere a disposizione più uomini rispetto alla scorsa settimana, aspettando ovviamente chi rientrerà dalle nazionali.A rendere un po’ più numeroso il gruppo che si allenerà agli ordini di Motta e del suo staff, potrebbero essere i rientri nei ranghi, magari per una parte della seduta, diriferisce. Infortunatisi alla prima giornata contro il Como, quando avevano riportato entrambi una lesione di basso grado al bicipite femorale: della coscia destra lo statunitense, di quella sinistra il francese.Le tre settimane di prognosi standard per questo tipo di infortuni scadono proprio oggi e finora il processo di recupero non ha presentato intoppi. Oggi al campo, si legge,Chiaro che poi a determinare il percorso verso Empoli saranno le sensazioni avvertite dai due calciatori all’intensificarsi dei carichi di lavoro. Difficile, comunque, pensare a un ritorno immediato di Thuram e Weah tra i titolari, anche per un discorso di tenuta.





