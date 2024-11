hanno parlato a DAZN dopo"Una grandissima soddisfazione personale, abbiamo fatto una grande prestazione. Questa vittoria va ai tifosi. Italiano più giovane con almeno due goal? Wow, sono più che felice. Devo cercare di continuare così anche se sarà difficile".- "Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, quando facciamo un primo tempo così si vede. Ah era autogoal (ride, ndr)? Fa niente, l'importante è che abbiamo vinto. Sì ho esultato come Pogba, il mio giocatore preferito. Gioco alla Juve come lui oggi e faccio questo per lui. Sono contento di essere qui con grandi giocatori, imparo tutti i giorni".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui