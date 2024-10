Sospiro di sollievo in casa Inter e per il tecnico Simone Inzaghi dopo l'infortunio di Marcus, avvenuto durante la partita contro il Torino. L'attaccante francese, autore di una straordinaria tripletta, era stato costretto a lasciare il campo per un colpo alla caviglia destra, un episodio che aveva subito generato apprensione tra i tifosi e lo staff tecnico nerazzurro. Tuttavia, come riportato dall'Equipe, gli esami a cui Thuram è stato sottoposto non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti, fugando così i timori di un infortunio grave.Nel post-gara, Simoneaveva espresso la sua preoccupazione riguardo alle condizioni dell'attaccante: "Quando un giocatore realizza tre gol e chiede il cambio, è normale essere preoccupati", aveva detto l'allenatore, manifestando un certo allarme per le condizioni del suo attaccante. Anche lo stesso Thuram aveva parlato di un fastidio alla caviglia, dicendo che "fa un po' male, ha girato un po'", aumentando il senso di incertezza sulle sue condizioni.Fortunatamente, i successivi accertamenti hanno fornito esiti rassicuranti, consentendo a Thuram di unirsi regolarmente al ritiro della Nazionale francese a Clairefontaine, dove sarà valutato dallo staff medico della Francia. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato l'attaccante per il doppio impegno di Nations League, con la prima partita in programma giovedì 10 ottobre contro Israele a Budapest, seguita dalla sfida di lunedì 14 ottobre contro il Belgio a Bruxelles.