Juventus, duello con il Napoli per Khéphren Thuram

è pronto per tornare in campo... alle Olimpiadi. Thierry Henry, infatti, lo ha inserito nella lista dei 25 pre-convocati per il torneo che partirà il prossimo 24 luglio, fino al 10 agosto. Lì, alle porte del nuovo campionato, con la Serie A che partirà solo una settimana dopo, potrà aver già definito il suo futuro o essere ancora nel pieno delle trattative. Del resto, in Italia, in molti lo apprezzano: dall'Inter al Milan, che però tratta Youssouf Fofana del Monaco,Come spiega calciomercato.com, il nuovo allenatore Antonio Conte - annunciato ufficialmente poco fa - lo vorrebbe volentieri in squadra. Khéphren Thuram è sotto contratto con il Nizza fino a giugno 2025 e non intende prolungare l'accordo col club francese, dove ha giocato nelle ultime cinque stagioni segnando 9 gol in 167 presenze. Il Nizza si è qualificato in Europa League grazie al quinto posto in classifica, ma in molti sono già partiti, soprattutto l'allenatore italiano Francesco Farioli (approdato sulla panchina dell'Ajax in Olanda) e il direttore sportivo Florent Ghisolfi, passato alla Roma. E ora il mercato chiama anche lui, con la sfida Juventus-Conte che può entrare nel vivo.