Nella lista di Cristiano Giuntoli per il centrocampo c'è Khephren Thuram, il fratello di Marcus, attaccante dell'Inter. Khephren ha il contratto con il Nizza in scadenza nel 2025 e questo facilita l'operazione. In più, il giocatore non è stato convocato da Didier Deschamps nella Francia e quindi non avrà la vetrina dell'Europeo per mettersi in mostra e attirare l'interesse di altre squadre, oltre magari ad un aumento della valutazione.Ecco, l'addio di Adrien Rabiot aumenterebbe le chance di vedere Thuram in bianconero anche se non è esclusa la possibilità che entrambi siano alla Juventus il prossimo anno. In caso di cessione importante di Weston Mckennie, allora quei soldi potrebbero essere reinvestiti per Thuram, riferisce Tuttosport.